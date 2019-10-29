وزير الدفاع: معسكر التاجي لم يتعرض الى أي ضرر نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه

2019/10/29 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، مساء اليوم الاثنين، ان معسكر التاجي لم يتعرض الى أي ضرر نتيجة سقوط صاروخ بالقرب منه.

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