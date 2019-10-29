اليوم .. إطلاق منح الطوارئ للعاطلين عن العمل

2019/10/29 | 01:28

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بغداد / الصباح

زودت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع المحافظات بأسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي، بينما ستطلق اليوم الثلاثاء منح الطوارئ للعاطلين عن العمل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي: إن "غرفة المتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشكلة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، تواصل لقاءاتها بممثلي الوزارات".



وأضاف، أنه في ما يخص آخر الإجراءات المتخذة، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتزويد جميع المحافظات، بأسماء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي، وستطلق منح الطوارئ اليوم الثلاثاء وأن سبب التأخير في إطلاقها، يعود إلى عملية مقاطعة البيانات، اذ تبين ظهور آلاف الأسماء من المتقدمين، من فئات الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، أو المشمولين بالأساس بشبكة الرعاية الاجتماعية.

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