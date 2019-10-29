سقطة مدوية لواشنطن بوست بشأن البغدادي.. والصحيفة تتراجع 

2019/10/29 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت صحيفة واشنطن بوست موجة من الانتقادات بعدما نشرت مقالا حول مقتل البغدادي يصفه في العنوان بـ"الباحث الديني المتزمت".

وسرعان ما غيرت الصحيفة عنوان المقال لتصف البغدادي بـ"زعيم الإرهابيي الدول الإسلامية".

وفي تغريدة، قالت مسؤولة في قسم الاتصالات في الصحيفة إن "العنوان ما كان يجب أن يكتب بتلك الطريقة وغيرناه بسرعة"،

وتحت هاشتاغ #WaPoDeathNotices حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تراوحت بين الانتقادات الغاضبة والتعليقات الساخرة من تصرف الصحيفة.

تقول هذه المغردة عنوان المقال يشير أيضا إلى موت العقل.



ما الذي يرودون إثباته؟ أن يكونوا منصفين لزعيم داعش بتسليط الضوء على إنجازاته؟

وقلد كثيرون عنوان الصحيفة على نحو ساخل بكتابة "أخبار" وفاة مجرمين مشاهير.

كتب هذا المغرد أن "بابلو أسكوبار، موظف مبيعات أدوية، سياسي محلي، وأب وزوج حنون، مات في الـ44" من العمر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذته قوات أميركية خاصة شمالي سوريا.

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