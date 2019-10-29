نجاح محمد علي يمسح تغريدة محرضة على القتل و مدونون يردون بالصور.. شاهد التغريدة المحذوفة

2019/10/29 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر المحلل السياسي المثير للجدل نجاح محمد علي ،اليوم الثلاثاء، تغريدة حرض فيها على قتل المتظاهرين، قبل ان يقوم بمسحها بعد دقائق.وقال علي في تغريدته “في المطعم التركي رؤوس كبيرة حان وقت قطافها”.واعتبر متابعون ان نجاح محمد علي كان يقصد المتظاهرين الذين يتخذون من مبنى المطعم التركي المطل على ساحة […]

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