2019/10/29 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان وأخطر القش قش النظاممن البديهي أن الضعف قد يقتل.لا يجادل في ذلك أحد..فقط، المقصود هنا هو الضعف السياسي.إن الضعف السياسي يقتل بالدرجة الأولى المستسلمين والمنبطحين والانهزاميين والجبناء...، أفرادا وهيئات سياسية ونقابية وجمعوية...إن الضعف السياسي يقتل كذلك المتملقين والمتواطئين والمتآمرين والخائنين، أفرادا وهيئات سياسية ونقابية وجمعوية...إن الضعف السياسي يقتل أيضا من يتشبث بالق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد بيان - الضعف قد يقتل..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد بيان - الضعف قد يقتل..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).