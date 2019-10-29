2019/10/29 | 04:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمنية في محافظة كربلاء دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

ويتحدث هذا الناشط عن "13 شهيد ومئات الجرحى".

طفل يصرخ: أبويه انكتل

"مجزرة في كربلاء"

أصوات إطلاق النار

وقتل عشرات المظاهرين وأصيب مئات آخرون منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات الجمعة، ضد تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رصاص حي ودهس بالسيارات".. مقاطع فيديو توثق هلع المتظاهرين في كربلاء ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رصاص حي ودهس بالسيارات".. مقاطع فيديو توثق هلع المتظاهرين في كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).