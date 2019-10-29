"ملابس داخلية وعينة دم".. تفاصيل جديدة عن عملية قتل البغدادي

2019/10/29 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع مصدر كردي إيصال معلومات تفصيلية للمخابرات الأميركية تتعلق بزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وهي قطعة مستعملة من ملابسه الداخلية وعينة دم، وفق ما كشف القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي.

وقال عبدي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إن مصدرا استخباراتيا استطاع توفير معلومات هامة حول البغدادي والتي ساعدت كثيرا في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش.

وضم التقرير الذي زودهم به المصدر الذي كان أحد مستشاري البغدادي الأمنيين معلومات تفصيلية حول مخطط المكان الذي يختبئ فيه، وعدد الحراس، والأنفاق حول المجمع الذي لجأ إليه.

وأشار عبدي إلى أن المصدر غادر مع القوات الأميركية التي قامت بالعملية.

واستطاع المصدر الحصول على قطعة ملابس داخلية كان يرتديها البغدادي قبل نحو ثلاثة شهور، وحصل على عينة دم قبل شهر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا.

وحرص ترامب على توجيه الشكر إلى روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد لمساعدتهم في العملية.

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد شمال سوريا نشاطا عسكريا مكثفا.

وانتشرت قوات سورية وروسية في المنطقة الحدودية السورية التركية خلال الأيام الماضية، بينما أرسل الأميركيون تعزيزات إلى منطقة نفطية شرقا تسيطر عليها القوات الكردية، وذلك بعد هجوم باشرته تركيا على الأكراد في شمال سوريا في 9 أكتوبر وتم تعليقه في 17 أكتوبر لاستكمال انسحاب الأكراد من "منطقة آمنة" حددتها أنقرة بعمق 30 كيلومترا وطول 440 كلم.

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