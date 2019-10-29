حكمت الحاج - السينما والفيلسوف: الفكرة واللقطة

2019/10/29 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج سحرت السينما الفلاسفة بمختلف توجهاتهم فاهتموا بسحرها وبالعلامات التي تبثها.وهكذا أحبّ جاك داريدا هذا الفنّ وسعى إليه بحثاً وتنقيباً، كما أن برغسون وميشيل فوكو كذلك اهتمّا بشكلٍ أوضح بالأفلام السينمائية المشوقة، لكن أولئك لم يصلوا إلى الاهتمام المعرفي المفهومي بالسينما كموضوع للدرس الفلسفي ضمن الآليات المتفوقة على النحو الذي فعله الفيلسوف الفرنسي إدغار موران.فأعماله على غرار كتبه الشهيرة "نجوم ال......

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