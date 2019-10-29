محمد أبو قمر - تمثيلية قتل الزعيم

2019/10/29 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر قُتل البغدادي كما قُتل بن لادن من قبل ، وكما تم قتل العديد من الارهابيين في عمليات مماثلة ، وفيما يأتي من أيام سيجري قتل إرهابي آخر ، أو ارهابيين آخرين ، هذا جيد بالطبع ، لكن السؤال الذي أعتقد أنه يشغل كل الناس هو متي تنتهي هذه اللعبة الإجرامية الارهابية الدموية البشعة التي يقوم بها الاسلام السياسي بالاشتراك مع مموليه الذين يقومون بتدميره في مشهد تمثيلي بطولي مفضوح عندما ينتهي دوره الذي رسموه له؟؟......

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