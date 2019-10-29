ساطع هاشم - نور مروان – الفراشة الشهيدة

2019/10/29 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم اسمي ساطع وفي ايام الطفولة والصبا كان يحلو للمرحوم والدي ان يناديني ابو نور، وقد مات الوالد ولم ير حفيدا او حفيدة له يسميها نور، فقد خيبت امله في أني لم أنجب او(اتكاثر) فأنا غير متزوج وليس عندي أطفال ولن يكون في اي يوم من الأيام، لأَني هكذا قررت منذ زمن بعيد، ولا يعتريني حزن او تتملكني الحسرة فكل شيء سار ويسير وفق هواي.غير أني أمس عصرا تذكرت فجأة اسمي ولقبي هذا الذي كان يردده الراحل والدي، وسر......

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