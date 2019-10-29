2019/10/29 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سقط اكثر من 10 قتلى بفض الاعتصامات في محافظة كربلاء.وبحسب مصادر محلية فان القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع المحتجين.وأظهرت فيديوهات لمحتجين يركضون هرباً من الرصاص الحي الذي أطلق باتجاههم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. اكثر من عشرة قتلى بليلة دامية بكربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. اكثر من عشرة قتلى بليلة دامية بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).