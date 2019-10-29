لا حلّ إلا بالحل …

2019/10/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي ليست أحجية بل هي خارطة طريق للخلاص من المأزق والكارثة التي حلّت بالبلد بسبب بقاء واستمرار حكومة السيد عادل عبد المهدي اللا شرعية ..فبعد تطوّر الأوضاع الأمنية...أكمل القراءة ←

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