2019/10/29 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كرار حيدر الموسوي غرائب التصريحات حول الاحتجاجات والمظاهرات في العراق وكل الحلول والمعادلات المقترحة من الدرجة صفرية محاصصية طائفية جهادية رفحاوية وطشار مااله والي من الرواتب للاوصياء والموالين للاصنام لايمكن...أكمل القراءة ←

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