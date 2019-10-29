القضاء الأعلى يدين نفسه ويقول للعبادي: أوهامك لن تتحقق

2019/10/29 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي سليم عمر علي إذن كان العبادي، الذي تحول الآن إلى راعي الفضيلة وحامي حمى الدولة والوطن، كان هو ومكتبه يستغلون المنصب لأغراضهم الشخصية، وبشهادة اعلى هيئة تمثل العدالة في...أكمل القراءة ←

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