2019/10/29 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيكي يرتفع 0.37% في بداية التعامل في طوكيو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيكي يرتفع 0.37% في بداية التعامل في طوكيو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).