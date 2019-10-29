السوري مسعود طفيلية حكماً للقاء الجوية و مولودية الجزائر في البطولة العربية

2019/10/29 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسندت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة فريقي القوة الجوية ومولودية الجزائر ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الى حكم سوري .

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