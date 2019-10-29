من إدلب الى عين الأسد.. واشنطن ترمي أشلاء البغدادي في البحر

2019/10/29 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل البغدادي عندما فجر حزامه الناسف عقب فراره من قوة أمريكية خاصة إلى نفق مسدود، حسبما قاله ترامب – صورة: البيت الابيض

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