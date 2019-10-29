مفوضية حقوق الإنسان: أغلب عوائل كربلاء لم تتمكن من الوصول للمستشفيات

2019/10/29 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن أغلب العوائل الساكنة في محافظة كربلاء لم تتمكن من الوصول إلى المشفى بسبب خطورة الوضع.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الكثير من العوائل الساكنة في شارع المحافظة في كربلاء قرب فلكة التربية لم تتمكن ليلة امس الوصول الى المشفى بسبب خطورة الوضع".

وأضاف أن "ذلك جاء على الرغم من حصول حالات اختناق بسبب الغازات المفرطة المستخدمة من قبل الجهات الامنية".

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