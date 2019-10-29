بحجة حماية أمنها القومي..أميركا تضيّق الخناق على شركات هواوي

2019/10/29 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت الهيئات التنظيمية الأميركية،قوانين جديدة لمنع شركات الاتصالات من شراء معدات شركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين، إضافة إلى فرض إزالة أي معدات موجودة حاليا لديها من إنتاج هاتين الشركتين.

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