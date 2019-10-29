2019/10/29 | 09:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. تجدد التظاهرات في مناطق متفرقة بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. تجدد التظاهرات في مناطق متفرقة بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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