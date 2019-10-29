فهد بن ماهر - العمل النسوي والحلقة المفرغة

2019/10/29 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_بن_ماهر رغم اختلال النظام الاجتماعي القائم والسطوة الذكورية عليه طوال العقود الماضية إلا أن صوت المرأة بات مرتفعًا الآن وأخيرًا، لقد استفاقت الحركة النسوية من سباتها العميق وبدأت بالثأر جهرًا من كل من تطاله من الذكور المضطهدين للفتيات، لا فرق بين الرجل والمرأة هكذا تقول بكل عنفوان وإصرار على تغير الواقع، هادمةً كل الثوابت الرجعية التي آمن بها المجتمع وكف النقاش عنها، بدأت وأخيرًا تضع رأسها برأس الرجعية وت......

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