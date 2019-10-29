2019/10/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقال لواشنطن بوست تنعى فيه البغدادي يثير موجة سخرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقال لواشنطن بوست تنعى فيه البغدادي يثير موجة سخرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقال لواشنطن بوست تنعى فيه البغدادي يثير موجة سخرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).