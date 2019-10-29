“بالصور”.. لهيب الاحتجاجات يصل الى محافظة عراقية اخرى

2019/10/29 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق تظاهر المئات من المواطنين والطلاب ،اليوم الثلاثاء، في محافظة ديالى .وتجمع المئات في وقفة احتجاجية، فيما نفذ طلاب المدارس اضراباً عن الدوام، وذلك تعبيراً عن تأييدهم للاحتجاجات التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات.كما عبر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لما شهدته محافظة كربلاء ليلة امس من عنف ادى لسقوط عشرات الضحايا.

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