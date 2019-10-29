“بالفديو”.. صراخ الاطفال يرتفع في “كعبة الاحرار”: ليلة دامية في كربلاء تخلف ضحايا ومصابين بالجملة

2019/10/29 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اقدمت قوة امنية في ليلة الثلاثاء، على استخدام العنف لفض اعتصامات محافظة كربلاء التي تستمر منذ ايام متواصلة.رصاص حي وذخيرة مميتة وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن ‘القوات الامنية فضت الاعتصام بالقوة ونفذت الاعتقالات لعشرات المتظاهرين، كما استخدمت الرصاص الحي و الغاز المسيل للدموع’.فديو: واشار المصدر، الى ‘وقوع […]

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