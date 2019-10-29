ماذا يعني انضمام الطلاب الى مظاهرات العراق؟

2019/10/29 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كسر العراقيون ليل الاثنين الثلاثاء حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد لست ساعات يوميا، بعد يوم احتجاجي شهد توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق، في إطار التظاهرات المتواصلة في البلاد من الخميس، غير آبهين بتحذيرات السلطات.

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