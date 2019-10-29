لرفد المنظومة الكهربائية بـ 1500 ميغاواط.. الكهرباء تحث على نصب منظومات شمسية

2019/10/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حـثـت وزارة الـكـهـربـاء مـؤسـسـات ودوائــر الــدولــة بــبــغــداد والمــحــافــظــات عـلـى نصب منظومات

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