شرطة كربلاء: لا وجود لشهداء باحتجاجات أمس في صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية

2019/10/29 | 09:44

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بغداد اليوم-كربلاء

نفت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، وجود شهداء باحتجاجات أمس في صفوف المتظاهرين أو القوات الامنية.





وذكرت وكالة الانباء العراقية، نقلاً عن قيادة شرطة كربلاء، أنه "لا وجود لوقوع شهداء باحتجاجات أمس في المحافظة، في صفوف المتظاهرين أو القوات الامنية".





يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

وجه محافظ كربلاء، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، برفع حظر التجول بشكل جزئي في المحافظة.

وذكر بيان موجز، أورده المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء، أن الأخير "وجه برفع الحظر بشكل جزئي بالمحافظة لغاية الساعة الثالثة عصرا".

بغداد اليوم-كربلاء

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، تفاصيل ليلة وصفها بـ"القاسية" عاشتها محافظة كربلاء، بعد معلومات اولية تشير الى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.





وقال البياتي، في بيان تلقت

بغداد اليوم-متابعة

أوضح شهود عيان تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته مصر الاثنين، حين أجبر راكبان على القفز من القطار بسبب عدم دفعهما قيمة التذكرة، ما أسفر عن مصرع أحد الراكبين وإصابة الثاني.

وقال شهود عيان في واقعة قطار"vip - 93 مكيف"

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