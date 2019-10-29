“بالفديو”.. حسام الرسام يطرح اغنية جديدة تضامناً مع الاحتجاجات: “ابو التكتك ابو الغيرة”

2019/10/29 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طرح الفنان العراقي حسام الرسام، اغنية جديدة تحت اسم “ابو التكتك ابو الغيرة”، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى.وتحمل الاغنية كلمات تشيد ببطولات اصحاب عجلات “التكتك” التي ادت خدمات كبيرة لنقل الجرحى في ساحة التحرير وسط بغداد.

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