2019/10/29 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة كربلاء تنفي سقوط أي شهداء يوم أمس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة كربلاء تنفي سقوط أي شهداء يوم أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).