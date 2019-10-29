محافظ كربلاء يوجه برفع حظر التجول بشكل جزئي في المحافظة

2019/10/29 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء ، برفع حظر التجول بشكل جزئي في المحافظة.

وذكر بيان موجز، أورده المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء وتلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن الأخير “وجه برفع الحظر بشكل جزئي بالمحافظة لغاية الساعة الثالثة عصرا”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، تفاصيل ليلة وصفها بـ”القاسية” عاشتها محافظة كربلاء، بعد معلومات اولية تشير الى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقال البياتي، في بيان، إن “المعلومات الأولية تشير الى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، في كربلاء وليلة قاسية عاشتها المحافظة”.

وأضاف، أن “الكثير من العوائل الساكنة في شارع المحافظة في كربلاء قرب فلكة التربية، لم تتمكن ليلة امس الوصول الى المشفى، بسبب خطورة الوضع على الرغم من حصول حالات اختناق بينهم، بسبب الغازات المفرطة المستخدمة من قبل الجهات الامنية”.

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