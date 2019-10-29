حقوق الانسان تكشف تفاصيل ’’ليلة قاسية’’ عاشتها كربلاء.. عنف مفرط ضد المتظاهرين

2019/10/29 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، تفاصيل ليلة وصفها بـ”القاسية” عاشتها محافظة كربلاء، بعد معلومات اولية تشير الى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقال البياتي، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “المعلومات الأولية تشير الى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، في كربلاء وليلة قاسية عاشتها المحافظة”.

وأضاف، أن “الكثير من العوائل الساكنة في شارع المحافظة في كربلاء قرب فلكة التربية، لم تتمكن ليلة امس الوصول الى المشفى، بسبب خطورة الوضع على الرغم من حصول حالات اختناق بينهم، بسبب الغازات المفرطة المستخدمة من قبل الجهات الامنية”.

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