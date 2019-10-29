ليلة دامية مع محاولات فض الاحتجاجات في كربلاء

2019/10/29 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر طبية الثلاثاء إن العديد من المتظاهرين سقطوا بعد محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات وسط كربلاء.

وفي بغداد، قتل ما لا يقل عن اربعة اشخاص وأصيب آخرون بجروح مع محاولات السلطات تفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقال شهود لكوردستان 24 إن الطب العدلي في مدينة كربلاء استقبل 20 جثة تعود لمحتجين ومعظمهم من الشباب المحتجين على النخبة السياسية.

وذكر أحد المصادر أن بعض المحتجين قتلوا بالرصاص الحي فيما قضى آخرون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوسهم.

لكن قيادة شرطة كربلاء نفت في بيان لها وجود أي قتلى في تظاهرات أمس.

ووردت انباء عن سقوط قتلى دهساً بالسيارات.

وبحسب دائرة صحة كربلاء، التي اكدت سقوط 20 قتيلاً، فان العنف المفرط لقوات الأمن ادى الى اصابة ما يربو على مئة شخص.

وقال الهلال الأحمر العراقي في بيان إن 18 شخصاً قتلوا في كربلاء.

وأظهرت لقطات من تسجيلات مصورة غرفة مظلمة وهي تغص بجثث القتلى وسط صراخ من ذويهم.

وقالت شرطة كربلاء إن الفيديوهات التي نشرت "غير صحيحة وإنما أشيع عنها لتأجيج الشارع".

ووصف الإعلام المحلي احداث كربلاء بـ"المجزرة".

وهذا احدث فصل للعنف الذي اجتاح الاحتجاجات في العراق بما يمثل ابرز تحد يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تولت مهامها قبل عام.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ انطلاقها الشهر الجاري الى نحو 250 شخصاً.

وبموازاة ذلك، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة دون مشاركة الأحزاب السياسية الحالية.

وقال "على الأخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي...



دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب".

وبدت تظاهرات الاثنين تحدياً جلياً للحكومة التي فرضت حظرا للتجوال ولم يلتزم به المحتجون مع انضمام طلبة المدارس والجامعات الى الاحتجاجات.





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