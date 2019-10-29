عبدالخالق حسين - تظاهرات سلمية أم حرب بالنيابة بين إيران وأمريكا؟

2019/10/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين يوماً بعد يوم بدأت الأمور تتكشف أكثر فأكثر.فما سمِّي بانتفاضة الفاتح من أكتوبر 2019، هو ليس تظاهرة عفوية وسلمية وبلا قيادة، بل نقلة نوعية في الأزمة العراقية المزمنة.إذ يمر العراق اليوم بأخطر منعطف في تاريخه الحديث، لا يقل خطورة عن إنقلاب 8 شباط 1963 الدموي الأسود الذي أدخل البلاد في نفق مظلم لم يخرج منه حتى الآن.يعيش العراق اليوم مرحلة تاريخية عاصفة، أختلط فيها الحابل بالنابل، والحق بالباطل، و......

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