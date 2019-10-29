امين يونس - حمكو يتحدثُ عن بغداد

2019/10/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس أستاذٌ مُحتَرَم أكّنُ له كُل تقدير ، جاءني البارحة وقال لي مُبتسِماً : مثل السياسيين هذه الأيام ..أنا قادِمٌ في مسعىً حميد ، وأريدُ منك تطبيع علاقتك مع " حمكو " ! .قُلتُ له : أتدري ياسيدي ماهو السبب في مُقاطَعتي له ؟ أظُنُ أن حضرتكَ تعلم بأنني كُنتُ أكتب مقالات تحت عنوان / يوميات حمكو / وأنشرها في جريدةٍ حكومية إسبوعية ، في عمودٍ بالصفحة الأخيرة ..وكُنتُ أتقاضى 25 ألف دينار عن كُل مقال أي 100 أ......

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