2019/10/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الكاتب والأديب والمحلل السياسي يعبر عن رأيه ويكتب من خلال الفسحة من الحرية التي منحها لهم الدستور أن الدولة وجدت ونشأت وتكونت كمؤسسة خدمية تستغل ثروة الشعب وتتعامل معها وفق مصلحة الشعب وسعادته واستقراره وحينما شعر الشعب وفرضت عليه ظروف غير طبيعية بسبب وجود خلل في الخدمات ومستلزمات حقوقه المشروعة بسبب إهمال وتقاعس من الدولة نزل إلى الشارع في مظاهرات من أجل تحقيق وضمان حقوقه المشروعة ...صحيح أن الد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - ليس بهذا الأسلوب تعالج مطاليب الشعب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - ليس بهذا الأسلوب تعالج مطاليب الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).