2019/10/29 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة كربلاء لوكالة خطوة برس: 112 مصاباً بأحداث التظاهرات يوم امس ولم يسقط أي شهيد من المتظاهرين او القوات الأمنية باستثناء حالة قتل واحدة تعد جنائية وكالة خطوة برس.

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