بعد نفي الفرات الاوسط.. حقوق الانسان تتحدث عن 18 قتيلا و800 جريح بكربلاء

2019/10/29 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مفوضية حقوق الانسان في العراق، بسقوط 18 واكثر من 800 جريح في كربلاء.وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان، "لمعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول احداث يوم امس تتحدث عن ١٨ شهيدا من المتظاهرين في كربلاء وأكثر من ٨٠٠ مصاب وصحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط!!!".ونفى قائد عمليات الفرات الاوسط وقوع ضحايا في مدينة كربلاء خلال فض اعتصام لمحتجين.ونقل تلفزيون الحدث عن اللواء الركن علي الهاشمي، "الوضع جيد جدا في كربلاء ولا حظر للتجول حاليا".ونفى ايضا سقوط قتلى بفض تظاهرات كربلاء، مؤكداً ان أغلب تظاهرات محافظة كربلاء سلمية.ويأتي ذلك في وقت تتحدث مصادر طبية ومحلية عن سقوط نحو 20 قتيلا اكثر من 800 جريح بفض اعتصام بكربلاء.وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أفادوا بأن القوات الأمنية في المحافظة دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.واحتشد آلاف العراقيين أيضا في ثلاث مدن بجنوب العراق هي الناصرية والحلة وكربلاء.وأشعل المحتجون النار في مدخل مبنى مجلس محافظة كربلاء في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كربلاء والحلة.وشهدت التظاهرات المطلبية أيضا سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلا حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

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