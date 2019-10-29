2019/10/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كربلاء لواع: 112 مصاباً بأحداث التظاهرات يوم امس ولم يسقط أي شهيد من المتظاهرين او القوات الأمنية باستثناء حالة قتل واحدة تعد جنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء لواع: 112 مصاباً بأحداث التظاهرات يوم امس ولم يسقط أي شهيد من المتظاهرين او القوات الأمنية باستثناء حالة قتل واحدة تعد جنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء لواع: 112 مصاباً بأحداث التظاهرات يوم امس ولم يسقط أي شهيد من المتظاهرين او القوات الأمنية باستثناء حالة قتل واحدة تعد جنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).