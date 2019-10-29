مصادر للحرة: 17 قتيلا ومئات الجرحى برصاص الأمن في كربلاء

2019/10/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر لـ"قناة الحرة" الثلاثاء بسقوط 17 قتيلا وإصابة نحو 900 آخرين برصاص الأمن في كربلاء بالعراق.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية أن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا وأصيب 865 آخرون في المحافظة.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أفادوا بأن القوات الأمنية في المحافظة دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

واحتشد آلاف العراقيين أيضا في ثلاث مدن بجنوب العراق هي الناصرية والحلة وكربلاء.

وأشعل المحتجون النار في مدخل مبنى مجلس محافظة كربلاء في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كربلاء والحلة.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضا سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلا حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام بمقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات، لم تكن مقنعة للمتظاهرين.

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