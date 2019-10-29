لا داعش ولا دمشق.. أمريكا تشدد قبضتها على نفط الشمال السوري

2019/10/29 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة، إنها ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول نفط الشمال السوري من أيدي قوات سوريا الديمقراطية.

يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الأمريكي تعزيز وضعه في سوريا بقوات ميكانيكية للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول داعش أو غيرهم.

وفي مؤتمر صحفي، عرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بعضا من تصريحاته الأكثر تفصيلا إلى الآن حول مهمة جنوده.

وقال إسبر "ستبقى القوات الأمريكية متمركزة في هذه المنطقة الاستراتيجية للحيلولة دون وصول الدولة الإسلامية إلى تلك الموارد الحيوية.



وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامة قواتنا هناك".

وعند ملاحقته بالأسئلة عما إذا كانت مهمة الجيش الأمريكي تشمل الحيلولة دون وصول أي قوات روسية أو تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط قال إسبر "الإجابة المختصرة نعم، إنها موجودة بالفعل".

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اعتمدت على الدخل من هذا النفط لتمويل مقاتليها ومنها القوات التي تحرس السجون التي تحتجز مقاتلي داعش.

وتابع "نريد التأكد من أن قوات سوريا الديمقراطية تستطيع الوصول إلى هذه الموارد كي تحرس السجون وكي تسلح قواتها وتساعدنا في مهمة هزيمة الدولة الإسلامية".

وأضاف "وعليه فإن مهمتنا هي تأمين حقول النفط".





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