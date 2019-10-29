2019/10/29 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو، اليوم الثلاثاء، في إطار احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية بدأت قبل أيام.

وبحسب وكالة "فرانس برس" تركزت مواقع المواجهات بين القصر الرئاسي و"ساحة إيطاليا" التي تحولت إلى مركز للتظاهر منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية.

وأدت المواجهات إلى مقتل 19 شخصا على الأقل، في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه، في الفترة بين عامي 1973 و1990.

وكان الرئيس التشيلي أجرى تعديلا حكوميا طال 3 وزراء، هم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، في محاولة لتهدئة غضب المحتجين.

وفرضت السلطات الطوارئ وحظرت التجول نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وانفجر الغضب بين جموع التشليين، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75% على رسوم مترو سانتياغو، لكن ذلك الغضب لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن في تشيلي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن في تشيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).