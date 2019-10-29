مجلس الأمن الوطني يشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين

2019/10/29 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مجلس الأمن الوطني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وارواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان ان مجلس الامن الوطني بحث أداء القوات الأمنية وواجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

مبينا ان المجلس شدد على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب.

واكد المكتب ان المجلس ناقش عملية قتل الارهابي زعيم عصابة داعش حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه، مشيرا الى انه أثنى على دور الاجهزة الأمنية والاستخبارية في التوصل الى المعلومات التي أدت الى تصفيته.

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