التحالف الدولي: باقون في العراق بطلب من الحكومة والبيشمركة قدمت دورا كبيرا بمكافحة داعش

2019/10/29 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن التحالف الدولي لمكافحة داعش، عن بقاء قواته في العراق بناء على طلب من الحكومة في بغداد.وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم التحالف الدولي في مؤتمر صحفي عقده باربيل ، "بناءً على طلب من الحكومة العراقية، ستبقى قواتنا بالمناطق العراقية، وتقييمنا يؤشر استمرار خطر داعش".واضاف، ان "داعش لم ينته ومتواجد ببعض المناطق في العراق وسوريا".وتطرق كاغينيس لدور قوات البيشمركة بمكافحة داعش، واكد ان دورها كبير بهذا الصدد.

واكد ان التحالف الدولي سيتواصل بدعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

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