2019/10/29 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن مصدر في البنتاغون أن الجيش الأمريكي تخلص من جثة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي برميها في البحر.



وكان البغدادي قد قتل في منطقة إدلب السورية، إثر عملية عسكرية للقوات الأمريكية.



وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن عميلا ينتمي إليها ساعد الأمريكيين في الوصول إلى البغدادي.

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