مفوضية حقوق الانسان تكذب شرطة كربلاء: مقتل 18 متظاهر واصابة 200 في المحافظة

2019/10/29 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اعلنت مفوضية حقوق الانسان ،اليوم الثلاثاء، انها رصدت مقتل 18 متظاهر واصابة 200 اخرين في احداث تظاهرات كربلاء ليلة امس.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول احداث يوم امس تتحدث عن ١٨ شهيد من المتظاهرين […]

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