القبض على عنصرين بداعش في أيسر الموصل

2019/10/29 | 10:46

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، بالقبض على عنصرين من تنظيم داعش، في أيسر الموصل.

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