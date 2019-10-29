2019/10/29 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء المقدسة ينفي لواع سقوط أي شهيد بين المتظاهرين او القوات الأمنية يوم أمس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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