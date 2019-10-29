مجيد: الوسط الرياضي يدعم التظاهرات الشعبية في جميع البلاد

2019/10/29 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي فريد مجيد، ان الوسط الرياضي يدعم التظاهرات الشعبية في جميع البلاد.

وقال مجيد اثناء تواجده ضيفاً في برنامج {كوورة} الذي تبثه قناة {الفرات الفضائية} إننا "نحس بمعاناة الشعب العراقي ونتمنى ان تُحل هذه المعاناة بأسرع وقت".واضاف أن "المتظارهين اغلبهم شباب ويريدون ابسط حقوهم وبعد ما رأيناه في الشارع علمنا ان هؤلاء الشباب في وادٍ والطبقة الحاكمة في وادٍ آخر يتنعمون بالثراء"، مبيناً بأنه "يتمنى العدالة السمائية"، مشيراً إلى أن "الوسط الرياضي يدعم التظاهرات الشعبية في جميع البلاد".وتابع أن "الرياضي بطبيعة حاله يجب ان يقف الى جانب المتظاهرين لان الشباب يرون الرياضي رمزاً لهم وطالما احبوه في مشاركاته المحلية والدولية"، لافتاً إلى أنه "يمكننا دعم التظاهرات بجميع الوسائل التي نملك".



وبين مجيد أن "توقف الدوري يأثر على الاندية وعلى مستوى اللاعبين لان كرة القدم تتصاعد وتيرتها باستمرار اللعب ولكن بنفس الوقت هناك حشود تتظاهر ويجب مساندتها"، مؤكداً أن "توقف الدوري هي حالة اضطرارية للواقع الذي تعيشه البلاد وحتى التمارين تتوقف احياناً بسبب حظر التجوال والارتباك في الوضع العام".واضاف أن "على الحكومة ان تحترم مطالب الشعب العراقي وعلى الشعب ان يفهم ان الحكومة لا تهتم لهم ولا لهذه التظاهرات السلمية وتهتم لنفسها فقط وان يواصل الضغط".واشار إلى أنه "قدمنا للعالم اجمع ان العراق بامكانه ان يقيم مباريات على ارضه وكان التنظيم بالمستوى والعراق أمام تحدٍ كبير في تصفيات كأس العام وفوز البحرين على ايران اشعل المنافسة وجعل جميع الفرص متساوية في المجموعة".واكد أن "الفرق الآسيوية لا زالت تخشى المنتخب العراقي بسبب تاريخه العريق"، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه "منتخبنا لا زال يفتقد للهوية الفنية".



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