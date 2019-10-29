الصناعـة توافـق على صرف الرواتـب المدخـرة لموظفي شركات ومصانع المدن المحررة

2019/10/29 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق وزيـر الصناعـة والمعـادن صالح عبدالله الجبوري، الثلاثاء، على صرف الرواتب المدخرة لاعداد جديدة من منتسبي شركات ومصانع الوزارة في المناطق المحررة والبالغة {68} منتسب.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن " الوزير الجبوري وجه بصرف الرواتب المتراكمة لموظفي شركات ومصانع الوزارة في المدن المحررة بعد أنجاز التصاريح الامنية الخاصة بهم شملت شركة الصناعات الحربية بعدد {30} منتسب ومصنع الرماح التابع الى الشركة العامة للصناعات التعدينية بعدد {34} منتسب، أضافة الى معاونية السمنت الشمالية التابعة الى الشركة العامة للسمنت العراقية والبالغ عددهم {4} موظفين".واضافت، ان " وزارة الصناعة والمعادن وبمتابعة مباشرة من وزيرها ومن خلال مكتب التصاريح والمعلومات الامنية مستمرة في اكمال ومنح التصاريح الامنية لموظفي شركات ومعامل الوزارة في المدن المحررة لغرض صرف رواتبهم المتراكمة ومنحهم مستحقاتهم المالية للسنوات الماضية".انتهى

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