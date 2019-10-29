رجل أمن يعتدي على طالبات صغار في ساحة التظاهر ببغداد | فيديو

2019/10/29 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن يعتدي على طالبات صغار يحملن العلم العراقي في العاصمة بغداد.

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